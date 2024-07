„Eine verrückte Idee“ Drogencontainer an der XOX in Kleve? Eigentümer wehrt sich vehement

In der schon lange andauernden Suche nach einem neuen Standort für den „Drogencontainer“, der sich als Treffpunkt der Szene bislang hinter dem Bahnhof befindet, aufgrund des Neubaus des Konrad-Adenauer-Gymnasiums entlang der Gleise aber umziehen soll, gibt es endlich einen konkreten Vorschlag. Wie berichtet, hatten die Grünen im Stadtrat vorgeschlagen, einen neuen Standort vor dem früheren Theodor-Brauer-Haus an der Briener Straße, also auf dem XOX-Gelände, zu prüfen. Das Berufsbildungszentrum befindet sich mittlerweile an der Riswicker Straße.