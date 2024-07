Auf dem Bensdorp-Gelände Ärger um Parken zur Kirmes – „Mit Kulanz ist es jetzt vorbei“

Kleve · Rund um die Klever Kirmes gab es in den Vorjahren stets Ärger wegen der Parkregelung an der Bensdorp. Nun greift der Eigentümer durch – und lässt abschleppen. Was die Gründe dafür sind und wie die Stadt auf den Parkdruck schaut.

16.07.2024 , 05:15 Uhr

So schaut es während der Kirmes auf dem Parkplatz vorm Discounter Netto aus, teils wurde am Wochenende sogar in zweiter Reihe geparkt. Foto: Nicholas Pawelke