Ehrenamtsfest in Kleve : Jeder hat das Talent zu helfen

Kleve Mit einem Fest im Forstgarten bedankte sich die Stadt Kleve für das Engagement bei den Ehrenamtlichen. Sie zeigten den Besuchern an 30 Ständen, wie sie ihre „Talente“ für den Nächsten und die Bürgerschaft einsetzen.

Das dunkelrote Segel ist gehisst, der Bootslack über den Holzplanken des rundlichen Boots glänzt in der Sonne, die immer mal wieder auf das bunte Rund im Klever Forstgarten scheint. „Das ist ein Dinghi, ein Beiboot, das hinter dem großen Schiff hergezogen wird“, erklärt Falko Mesch. Mesch ist Skipper bei der Evangelischen Jugend. Das große Schiff ist die Exodus, die gerade vor Fehmarn in der Ostsee liegt – fertig für den Segeltörn mit Jugendlichen aus Kleve, die auf dem Schiff Zusammenhalt lernen, wunderbare, einzigartige Ferienfreizeiten erleben. Organisiert von den Ehrenamtlern der Evangelischen Jugend.

„Schön, dass wir das Fest in der Stadt feiern können, dass man sieht, wie Menschen ihre Talente in viele Tätigkeiten und Möglichkeiten einsetzen, für den Nächsten, und so das Leben in dieser Stadt bereichern“, brachte es Propst Johannes Mecking in seiner Begrüßung zum ökumenischen Gottesdienst zum Auftakt des Festes auf den Punkt. Pastorin Elisabeth Schell erklärte, dass es nur einiger weniger Talente bedürfe, anderen zu helfen oder die Hand zu reichen. Schließlich waren diese „Talente“ Leitthema des Gottesdienstes. Danach trommelten gewohnt rhythmisch die Konga Quings mit Najoma Coronado und ihrer schönen Stimme den Tag ein. Bürgermeisterin Sonja Northing bedankte sich bei den Ehrenamtlichen, die sich um das Allgemeinwohl verdient machen oder sich einfach um andere kümmern würden. Es sei ihr eine große Ehre, Danke dafür sagen zu dürfen.