Ehrenamtlicher Beerdigungsleiter in Kleve „Man sollte die Leute nicht in den Himmel loben“

An seinem zweiten Arbeitstag kam der Papst. Am 2. Mai 1987 war Johannes Paul II. zu Gast in Kevelaer. Roland van Weegen war gerade Küster geworden, habe sich vom Papst segnen lassen und daraus Kraft geschöpft. Als Jugendlicher hätte er nie gedacht, dass er mal Beerdigungen leiten würde. Er sei von Grund auf ein eher schüchterner Mensch. Zwei Entwicklungen führten dazu, dass er seit Dezember vergangenen Jahres ehrenamtlicher Beerdigungsleiter der katholischen Gemeinde in Kalkar ist.