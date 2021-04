Kostenpflichtiger Inhalt: Hof wird umgebaut : Neues Bauerncafé kommt an die Europaradbahn

Links ist das beeindruckende Bauernhaus aus dem Jahr 1865 zu sehen. Die neuen Besitzer werden das Gebäude von Grund auf sanieren. In den dahinter liegenden Stallungen wird unter anderem ein Galeriecafé gebaut. Zwischen Haus und Feldern liegt die Euroradbahn.

Kranenburg-Nütterden Direkt an der Europaradbahn in Nütterden entsteht ein neues Ausflugsziel. Ein Bauernhaus aus dem Jahr 1865 wird vor dem Zerfall bewahrt. In den ehemaligen Stallungen werden ein Bauerncafé und Räume auch für Feiern eingerichtet.