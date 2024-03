Sänger und Songschreiber Ehemaliger Klever Lehrer startet Solo-Karriere mit eigenem Lied neu

Tim Hocks kommt aus Erkelenz – ist aber auch in Kleve ein bekanntes Gesicht. Dem Musiklehrer gelang es, seinen zunächst mäßig interessierten Kurs während des Referendariats am Freiherr-vom-Stein Gymnasium in Kleve für das Fach zu begeistern. Innerhalb kürzester Zeit entstand eine Band inklusive Chor, die mit ihrem Auftritt beim jährlichen Live-Musik-Abend des Freiherr-vom-Stein Gymnasiums punktete. Tim Hocks ist mindestens genauso passionierter Musiker wie Produzent und Toningenieur. Neben seinem Lehramtsstudium in Musik und evangelischer Religion hat er einen Bachelor in Audio Engineering an der Middlesex University London abgeschlossen.