Lovestories : Parteigräben überwunden

RP-FOTO: Klaus-Dieter Stade. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kleve Eine ungewöhnliche Liebe verbindet Edmund und Christa Ricken. Er saß für die CDU im Klever Stadtrat, sie für die SPD. Irgendwann hat es fraktionsübergreifend gefunkt. Am 10.10. war Hochzeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Cattelaens

Wenn im Klever Stadtrat Debatten anstehen, läuft das häufig so: Trägt ein CDU-Mitglied etwas vor, ist es aus SPD-Sicht nicht unbedingt nötig, ganz genau hinzuhören. Zumindest wird das so zur Schau getragen. Legt ein SPD-Politiker seine Sicht der Dinge dar, darf man als CDU-Mann oder -Frau schon mal gerne ein süffisantes Lächeln aufsetzen, wegschauen oder auch den Kopf schütteln. Doch es gibt zwei Ausnahmen: Edmund (CDU) und Christa Ricken (SPD). Die beiden haben immer ganz genau hingehört, wenn der andere etwas zu sagen hatte, und sie haben auch sehr gerne hingesehen. Über alle Parteigrenzen hinweg sind der heute 74-Jährige und die heute 68-Jährige zum Liebespaar geworden und haben am 10. Oktober 2019 um 10 Uhr geheiratet.

Dabei sah es lange so aus, als hätte das Leben keine schönen Überraschungen mehr für die beiden parat. „Als ich meine heutige Frau kennenlernte, hatte ich eine sehr schwere Zeit hinter mir“, sagt Edmund Ricken. Seine damalige Ehefrau war verstorben, nachdem er die Wachkomapatientin zehn Jahre lang gepflegt hatte. Auch Christa Ricken, die damals noch Gerritzen hieß, hatte sich schon aufs Alleinsein eingerichtet. Nach der Trennung von ihrem Mann war die ehemalige Krankenschwester 20 Jahre lang solo. Halt gegeben hat ihr immer ihre Tochter.

info Über das Politiker-Paar Viel Erfahrung Edmund Ricken ist seit 26 Jahren für die CDU im Stadtrat. Nächstes Jahr will er aufhören. Christa Ricken hält sich ihre politische Zukunft offen. Familie Edmund Ricken hat zwei Töchter, einen Sohn, fünf Enkel. Christa Ricken hat eine Tochter.

Seit Christa Ricken von drei Jahren für die SPD in den Stadtrat nachrückte, gab es einmal im Monat die Gelegenheit, sich zu sehen. Man kannte und schätzte sich, doch mehr war da nie. Und dann gab es vor gut zwei Jahren im Klever Kolpinghaus diesen Arbeitskreis zur Stadtgestaltung. Was sich jetzt nicht unbedingt nach Romantik pur anhört, war für die beiden der Start in ein gemeinsames Leben. Beide waren in einer Arbeitsgruppe, da gab es schon mal Gelegenheit, sich etwas zu beschnuppern. Bei einer Weihnachtsfeier waren beide eingeladen und beide etwas zu früh dran. Da wurden die Gespräche schon länger und intensiver. Und für das Getuschel galt das gleiche, denn geheim blieb nicht lange, was sich da zwischen den beiden anbahnte. Nach einem gemeinsamen Essen an Silvester lud der Verwaltungsleiter a.D. seine Herzdame noch zu sich nach Hause ein. „Wir haben so viel geredet. Ich habe gerade einmal eine Flasche Bier getrunken, sie ein Glas Sekt“, erinnert sich Edmund Ricken. Zwischen den beiden hatte es endgültig gefunkt.

Sie zeigten ihre Liebe offen, gingen gemeinsam spazieren. „Da hat schon der ein oder andere gestutzt, als er uns in der Stadt getroffen hat“, erinnert sich Edmund Ricken. Dennoch, so richtig klar, wie es mit dem Paar weiter gehen sollte, war den beiden zunächst nicht. „Dann habe ich mich an meinen guten Freund und Parteikollegen Jörg Cosar gewandt, um ihn um Rat für unsere Beziehung zu fragen“, sagt Edmund Ricken. Und der stellte nur eine Frage: „Auf was wartest du noch?“ Diese Frage konnte Edmund Ricken nicht beantworten. „Ich habe mir nur gedacht: So eine Chance kriegst du nie wieder“, sagt er. Also machte er seiner Christa einen Heiratsantrag, den sie gerne annahm. Ein weiterer guter Freund, der Weezer Bürgermeister Ulrich Francken ermöglichte eine schnellen Termin beim Standesamt. Bescheid darüber wusste sonst kaum jemand Danach ging es für drei Wochen nach Teneriffa. Noch im Flieger schickten die beiden ihr Hochzeitsfoto an die jeweiligen Fraktionsvorsitzenden.