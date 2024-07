Unfall in Kleve E-Scooter-Fahrer kracht in der Fußgängerzone in Schaufenster

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Montag gegen 18.35 Uhr an der Kirchstraße in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Mann aus Goch befuhr mit einem E-Scooter die Kirchstraße in Fahrtrichtung Große Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte der Mann an der Ecke Hasenberg gegen die Schaufensterscheibe eines leerstehenden Ladenlokals (dort hatte sich früher eine Filiale des Mobilfunkanbieters O2 befunden), verletzte sich schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Schaufensterscheibe zersplitterte durch den Aufprall, der E-Scooter und eine Sitzbank erlitten Sachschaden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, war der Mann wohl mit hoher Geschwindigkeit in der Innenstadt unterwegs.