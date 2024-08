Ein E-Bike-Fahrer aus Emmerich ist in Kleve am Oraniendeich in Höhe des Kellener Altrheins von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Ein 23-Jähriger habe mit seinem Auto eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit angehängtem Arbeitsgerät überholen wollen, teilte die Polizei mit.