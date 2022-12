Technik, Gastro, Unverpackt Drei weitere Geschäfte verlassen die Klever Innenstadt

In der Klever Innenstadt werden in den kommenden Wochen gleich mehrere Geschäfte schließen. Zum Jahreswechsel hört der Unverpackt-Laden „LoLa“ in der Gasthausstege auf. Es war der erste Laden dieser Art in der Kreisstadt. Das Konzept: Verzicht auf Verpackung, der Umwelt zuliebe. Stattdessen konnten sich die Kunden die Lebensmittel in eigens mitgebrachte Behältnisse füllen lassen.