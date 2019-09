Kostenpflichtiger Inhalt: Politik in Sorge : Drei Schulen in Kleve mit Schadstoffen belastet

Auch am Freiherr-vom Stein-Gymnasium wurde eine Schadstoff-Belastung festgestellt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium und an der Montessori-Schule wurden, wie zuvor schon an einer Grundschule, Schadstoffe gefunden. Wie hoch die Belastung ist, will die Stadtverwaltung bislang nicht sagen. Die Politik ist besorgt.