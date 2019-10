Ausflug im Herbst : Draisinenfahrt in den Ferien

Draisinenfahrt in den Ferien

Eine Draisinenfahrt, wie hier auf dem Archivbild in Kranenburg, kann man in den Herbstferien jederzeit buchen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve/Kranenburg Bis Ende Oktober startet die Fahrt täglich um 9 und 13 Uhr ab Kranenburg und Groesbeek oder um 11 und 15 Uhr ab Kleve.

(RP) Die Herbstferien bieten sich für eine Draisinenfahrt durch das Herbstlaub entlang der Schienenstrecke an. Bis Ende Oktober startet die Fahrt täglich um 9 und 13 Uhr ab Kranenburg und Groesbeek oder um 11 und 15 Uhr ab Kleve. Wer sich auf die Fahrt von Kleve nach Kranenburg begibt, ist 70 Minuten unterwegs, zwischen Kranenburg und Groesbeek ist man bereits nach 40 Minuten am Ziel. Dazu stehen Fahrraddraisinen für zwei bis vier Personen und Clubdraisinen für bis zu 14 Personen zur Verfügung, die auch einen Rollstuhl aufnehmen können. Die Hin- und Rückfahrt kostet von Montag bis Donnerstag 11 Euro und von Freitag bis Sonntag 14 Euro pro Person. Kinder bis 14 Jahre bezahlen die Hälfte. Außerdem erhalten Senioren ab 65 Jahren donnerstags 50 Prozent Ermäßigung und am Mittwoch fährt bei Familien ein Kind gratis mit. Buchung und Bezahlung online auf www.grenzland-draisine.eu oder telefonisch unter 02826 9179900.