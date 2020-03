Nachruf : Artur Leenders ist gestorben

Artur Leenders in seinem Haus in Kleve. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Im Emmericher Krankenhaus starb am Samstag nach langer, schwerer Krankheit Dr. Artur Leenders, Leitender Unfallarzt, niedergelassener Arzt, Schriftsteller und Motor einer der ersten schwarz-grünen Listenverbindungen NRWs.

Doch Artur Leenders war nicht nur Leitender Unfallarzt, später niedergelassener Chirurg in Kalkar, er war vor allem Politiker, er engagierte sich in den internationalen Partnerschaften wie mit Worcester, er war Musiker mit dem Motto „Jazz oder nie“, bemühte sich intensiv um die Montessori-Pädagogik in Kleve und er war der Motor einer der ersten schwarz-grünen Listenverbindungen in NRW zusammen mit seinen Grünen-Partnern Michael Bay und Siegbert Garisch.

Er, der Grüne im meist zu weiten Pullover, und Theo Brauer, der Redner der CDU, holten die Stadt Kleve aus ihrem tiefen Dornröschenschlaf. Nachdem Leenders zusammen mit Bay und Garisch für die Grünen in den Klever Rat eingezogen war und die Fraktion eine starke grün-bürgerliche, konstruktive Politik machte, kamen sie in der nächsten Ratsperiode 2004 als Junior-Partner von Brauers CDU – mit Unterstützung auch von Ronald Pofalla (CDU) aus Berlin – ans Steuer der Klever Politik.

Ihre Krimis waren schon damals wie moderne Streaming-Serien aufgebaut und entwickelten über der Krimi-Plot hinaus die Geschichte der Protagonisten weiter, so dass Band für Band zwar der Kriminalfall zu Ende war, nicht aber die Geschichte der Figuren rund um die Klever Kriminal-Truppe. Legendär waren die Herausgeberfeiern im Hause Leenders, wenn im Grafit-Verlag wieder einer der neuen Bände erschienen war, denen man in Kleve entgegengefiebert hatte.

Die Bücher entstanden in der Regel am Tisch im verglasten Erker des Hauses Leenders in der Klever Oberstadt, an dem nicht nur geschrieben, sondern gerne auch politisiert wurde. Leenders Frau Hiltrud, die im Sommer 2018 ebenfalls nach langer schwerer Krankheit starb, schrieb die Bände, Leenders und Bay arbeiteten am Plot, an den Figuren, wussten bei chirurgischen oder psychologischen Details bestens Bescheid und tauchten als Alter Ego hin und wieder auch auf. Das Trio war weit über die Region hinaus auch bei Lesungen gefragt.