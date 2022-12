Ideen gesucht Bürger arbeiten am Dorferneuerungskonzept für Griethausen

Jetzt soll es mit den Gesprächen zur Dorfentwicklung in Griethausen in einer so genannten „Zukunftswerkstatt“ am Sonntag, 9. Januar, weitergehen. „Der Startschuss für das Dorfentwicklungskonzept in Griethausen ist geglückt: Mitte Oktober fanden sich mehr als 100 Griethausener während der öffentlichen Auftaktveranstaltung zusammen, um über Ideen und mögliche Maßnahmen zur Weiterentwicklung ihres Dorfes zu diskutieren“, erklärt Kleves Stadtsprecher Daniel Hendricks. Im nächsten Schritt sollen im Rahmen der „Zukunftswerkstatt“ aus den gesammelten Ideen nach und nach umsetzbare Projekte werden. Hierzu sollen die Projektideen gemeinsam mit den Bürgern in kleineren Arbeitsgruppen weiter konkretisiert und ausgearbeitet werden, so Hendricks.