Wieder Präsenz möglich : Donum Vitae bietet Hilfe für junge Eltern

Verwaltungsfachkraft Daniela Leonhards, Birgit Pieper, Beraterin in Kleve, und Eva-Maria Schneider, Beraterin in Moers. Foto: Donum vitae

Kleve Die Familienberatung und die Schwangerenkonfliktberatung bei Donum Vitae in Kleve und in Moers sind wieder in Präsenz möglich. In Kleve ist die Beratungsstelle an der Albersallee im Tönnissen-Center erreichbar.