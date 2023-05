Nur noch bestimmte Modelle Balkon-Solaranlagen sollen in Kleve doch weiter gefördert werden

Auch wenn Kleves Kämmerer Klaus Keysers im Rat mehr Weitsicht von den Ratsdamen und -Herren in Kleve angemahnt hatte und dringend dazu riet, in eine große städtische Photovoltaik-Anlage zum Nutzen aller Bürger zu investieren, anstatt Klein-Klein in Balkon-PV-Anlagen, entschied die Mehrheit des Rates anders: Grüne, SPD, FDP und OK wollen die inzwischen deutlich im Preis gesunkenen Balkon-PV-Anlagen weiter fördern, wenn Klever Bürger sie kaufen wollen.