Veranstalter wütend Kleve diskutiert über die Tanzsteuer – Düsseldorf schafft sie ab

Veranstalter Tim Verfondern von der Firma Soundbox hat in der vergangenen Woche scharfe Kritik an der Stadt Kleve geübt. Die Vergnügungssteuer, die in Kleve auch auf Tanzveranstaltungen erhoben wird, mache alle künftigen Events in der Stadt unrentabel, sagen auch seine beiden Geschäftspartner der Ton-, Licht- und Bühnentechnik-Firma KSL, Frank Storm und Ralf Schmal. 22 Prozent Vergnügungssteuer werden in Kleve auf die Eintrittsgelder von Tanzveranstaltungen erhoben. Das könne man nicht mehr stemmen.