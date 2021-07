Kleve : Diskussion um die Ausschreibung für den Klever Kämmerer

Kleve Die Fraktionen wollen den Text zur Ausschreibung für den neuen Kämmerer noch einmal diskutieren. Es wird eine Fraktionsvorsitzendenkonferenz am Dienstag geben.

Am 1. Januar 2022 scheidet der amtierende Kämmerer und erste Beigeordnete der Stadt Kleve, Willibrord Haas, aus seinem Dienst aus und geht in Ruhestand. Deshalb soll Ende August die Stelle ausgeschrieben werden, so dass im Oktober ein Ratsbeschluss über den möglichen Nachfolger gefällt werden kann. „Wir müssen vielleicht Kündigungsfristen für die auszuwählende Person einhalten und sollten so früh wie möglich ausschreiben“, sagt Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing. Um ein breites Bewerberfeld zu bekommen, wurden in der Ausschreibung vor allem die wichtigen Eckpunkte hervorgehoben: Der oder die Neue muss Erfahrungen im Kämmereiwesen nachweisen, sollte als erster Beigeordneter das Dezernat Soziales, Arbeit und Familie übernehmen und die zusätzliche Verwaltungsprüfung haben, die für Kommunen in der Größe Kleves Voraussetzung für das Amt des Ersten Beigeordneten ist. Den Ausschreibungstext schickte Gebing zur Abstimmung an die Fraktionen. Und die haben Diskussionsbedarf: Also lädt der Bürgermeister am Dienstag, 20. Juli, zur Fraktionsvorsitzendenkonferenz, um das weitere Prozedere abzustimmen.