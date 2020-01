Integrationsausschuss : Diskussion über einen künftigen Integrationsrat

Kleve (mgr) In Kommunen mit mehr als 5.000 Ausländern gibt es seit Jahren einen Integrationsrat. Er wird von Migranten gewählt und bietet ihnen die Möglichkeit, sich politisch einzubringen. Auch Kleve hat deshalb einen Integrationsrat - auch wenn hier der mit Abstand größte Teil der „Migranten“ Niederländer sind.

Jetzt vor der Kommunalwahl muss der Integrationsrat, der am kommenden Mittwoch, 15. Januar, 17 Uhr im Rathaus tagt, erneut darüber diskutieren und empfehlen, ob es in Kleve einen Integrationsrat oder einen Integrationsausschuss geben soll. Beide setzen sich sich zusammen aus zehn am Tag der Kommunalwahlen zu wählenden Migrantenvertretern und fünf vom Rat zu bestellenden Mitgliedern. Im Ausschuss können zwei davon auch sachkundige Bürger sein. Finanzielle Aufwendungen entstehen im Rahmen der Abrechnung der Sitzungsentschädigungen; allerdings unabhängig davon, ob ein Integrationsrat oder ein Integrationsausschuss gebildet wird, heißt es in der Vorlage zum Ausschuss.