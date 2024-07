Noch bis Sonntag Das sind die Highlights auf der Klever Kirmes

Kleve · Zahlreiche Besucher schlemmen sich durch, fahren mit diversen Fahrgeschäften, genießen die Atmosphäre – das Volksfest in Kleve läuft. Doch was zieht Besucher und Beschicker so magisch an? Wir haben uns vor Ort umgesehen.

19.07.2024 , 05:15 Uhr

