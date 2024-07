Festnahme in Kleve Dieb kann Strafe nicht zahlen – 47 Tage Haft

Am Samstagnachmittag überprüfte die Bundespolizei gegen 14.30 Uhr am Bahnhof einen 38-Jährigen aus Polen. Im Rahmen der Personalienüberprüfung stellten die Beamten dann fest, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Kleve mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahl gesucht wird. Hiernach musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1470 Euro bezahlen oder eine 47-tägige Haftstrafe verbüßen.