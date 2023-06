Auto auch im Wasser nutzbar Die verrückte Geschichte hinter dem Kombi im Rhein

Mit einem Citroen in den Rhein? Kein Problem, meint der Niederländer Erik Jan Elmers. Und dabei liegt ihm das Fahrzeug, Baujahr 1983, am Herzen. Doch seit 20 Jahren ist das Auto wasserdicht und damit ein Amphibienfahrzeug. Mit dem Modell CX Familiale kann der Mann aus Hengelo durch Seen und Flüsse fahren, problemlos aber auch über asphaltierte Strecken.