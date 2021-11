Interview : „Wir brauchen uns nicht zu verstecken“

Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Stelle des Klever Wirtschaftsförderers ist ausgeschrieben. Wir sprachen mit Kleves Bürgermeister, wo die künftigen Schwerpunkte des neuen WTM-Chefs liegen sollen.

Kleves Wirtschaftsförderer Joachim Rasch verlässt am Ende des Jahres die Stadt Kleve. Damit steht für die städtische Gesellschaft „Wirtschaft, Marketing, Tourismus“ (WTM), ein Chefwechsel an. Es ist eine nicht unwichtige Position in Kleve: Werden hier doch einerseits die Gewerbe- und Industrieflächen vermarktet, sollen neue Betrieben angesiedelt werden, andererseits steht die Förderung der Innenstadt auf dem Aufgabenprogramm genauso, wie die des Tourismus. Parallel dazu wurde die Konstruktion der WTM, vor allem die Ein-Personen-Gesellschafterversammlung von den Offenen Klevern kritisiert. Wir sprachen mit Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing über die Konstruktion von WTM und die anstehende Ausschreibung.

Herr Gebing, die Offenen Klever werfen der Stadt vor, dass die Gesellschafterversammlung von WTM nur aus einer Person bestehe...

Wolfgang Gebing Die WTM ist eine städtische Gesellschaft und so ist die Gesellschafterversammlung der Klever Kämmerer. Grundsätzlich liegen dem Rat der Stadt alle Abschlüsse der städtischen Gesellschaft vor. Auch gibt der Rat gibt seine Empfehlung an die Gesellschafterversammlung, die das umsetzt. Es ist also im Grunde die Feststellung des Beschlusses des Rates als großer Gremium. So ist das auch bei der Entlastung der Geschäftsführung.

Warum ist der Kämmerer die „Gesellschafterversammlung“ und nicht der Bürgermeister?

Gebing Weil der Bürgermeister Vorsitzender des Aufsichtsrates ist.

Dieses Aufsichts-Gremium besteht aber nicht nur aus einer Person?

Gebing Nein, natürlich nicht: der Aufsichtsrat ist entsprecehnd der Sitz-verteilung im Rat besetzt. Es gibt im Aufsichtsrat vier Christdemokraten, zwei Grüne, zwei Sozialdemokraten, ein Mitglied der Offenen Klever und eines der Freidemokraten.

Jetzt ist die Stelle des WTM-Geschäftsführers, der ja auch Klever Wirtschaftsförderer ist, ausgeschrieben?

Gebing Ja, die Bewerbungsfrist endete am vergangenen Wochenende. Der künftige Wirtschaftsförderer muss entsprechende Berufserfahrung mitbringen und eine entsprechende Ausbildung haben, sollte englisch sprechen können, und niederländisch-Kenntnisse wären auch nicht schlecht. Vor allem muss er netzwerken können.

Wird sich noch mehr ändern bei WTM?

Gebing Bis jetzt ist nur der Chefwechsel angedacht. Danach sehen wir weiter. Die Schwerpunkte des neuen Stelleninhabers liegen wie in der Vergangenheit ersteinmal bei der Wirtschaftsförderung, der Vermarktung von Gewerbeflächen und der Ansiedlung von Unternehmen.

Was ist mit dem Stadtmarketing?

Gebing Stadtmarketing ist ein Punkt, den der künftige Wirtschaftsförderer stärker im Fokus haben sollte. Es gilt, die Innenstadt zu stärken, sich um den Einzelhandel und die Gastronomie zu kümmern. Aber wir haben auch den Vorteil in Kleve, dass sich die Innenstadt nicht verstecken muss: Der Leerstand von C&A ist wieder mit einem attraktiven Textiler besetzt. Der Kaufhof hat Kleve sogar auserkoren, hier ein Galeria-Vorbild-Warenhaus zu etablieren. Dennoch dürfen wir uns nicht darauf nicht ausruhen und müssen in die Zukunft denken, sehen, was man neu und vor allem, was man besser machen kann. Aber dabei darf der Wirtschaftsförderer die Industrie-- und Gewerbegebiete nicht aus den Augen verlieren.

Bleibt der Tourismus...

Gebing Im Bereich des Tourismus haben wir noch Nachbesserungsbedarf. Ich denke, dass wir da noch weitere Chancen beim Fahrradtourismus haben könnten.