Schulhöfe in Kleve werden untersucht : Schöner spielen auf dem Schulhof

Der Umbau der Grundschule „An den Linden“ ist so gut wie abgeschlossen. Hier soll die neue Schulhof-Gestaltung als erstes in Angriff genommen werden. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)

Kleve Die Stadt Kleve hat ein Planungsbüro beauftragt, die Schulhöfe in Kleve zu untersuchen und Vorschläge zu machen, was besser werden kann. Start „An den Linden“ und „Montessori“ (Spyckschule).

Am 11. Juli wird sie diesen Fachvortrag auch vor Schulleitern, Eltern- und Schülervertretern und Verwaltungsmitarbeitern halten, teilte Bürgermeisterin Sonja Northing im Anschluss der Vorstellung mit. Hedwig Meyer-Wilmes (Grüne) lobte den Vortrag Hoffs: „Es ist toll zu sehen, was alles möglich ist und wie man sonst triste Schulhöfe gestalten kann“. Jörg Cosar wünschte sich eine Bestandsaufnahme für alle zwölf Schulen, er habe zur Vorbereitung eine Fahrradtour entlang der Klever Schulen gemacht und erkannt, dass das größtenteils 08/15-asphaltierte Schulhöfe sind. Auch möchte er über die Kosten informiert werden.

Kleves Technischer Beigeordneter Jürgen Rauer sah die Kosten im Budget für die Um- und Neubauten enthalten und versprach eine Liste, wann es wo mit der Sanierung losgeht. Gestartet wird, so Rauer, an der Grundschule An den Linden schon während des Baus der Sporthalle. Die nächste sei die Montessori-Schule an der Spyckstraße und dann die Willibrordschule in Kellen.