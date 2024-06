Rückzugsort in Materborn Weshalb die St.-Anna-Kapelle Anziehungspunkt für Ruhesuchende ist

Kleve · Auf der Dorfstraße in Materborn stauen sich immer wieder die Autos, es geht laut zu. Da kommt die St.-Anna-Kapelle fast unscheinbar daher. Für viele Gläubige in Kleve aber ist sie ein besonderer Ort. Und der neue Pfarrer Thorsten Hendricks will ihn noch stärker beleben.

26.06.2024 , 05:15 Uhr

Die Kapelle im Herzen von Materborn. Foto: Nick Pawelke