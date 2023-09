Wer holt den Vogel runter? Die Schützen in Keeken suchen einen neuen König

König „Björn, der Malerische” und Königin „Barbara, die Bodenständige“ nehmen Abschied in Keeken. Mit ihrem Thron haben sie viele Veranstaltungen besucht, nun wird das Zepter übergeben. Am Samstag 23. September, wird das Schützenfest um 14.30 Uhr eröffnet. Eine halbe Stunde später beginnt das Fladderschießen. Ab 20 Uhr findet das Wein-Festival und der Tanzabend statt, es spielt die „Rendezvous Partyband“, der Eintritt ist frei. Am Sonntag, 24. September, treten die Schützen um 13.15 Uhr am Schützenhaus an zum Abholen des Königs und der Ehrengäste in der Königsresidenz.