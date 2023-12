Die Markierungen fehlen noch Neuer Fertigstellungstermin für die Klever Ringstraße in Sicht

Die Klever Stadtverwaltung hatte gehofft, die Großbaustelle Ringstraße Ende November wieder freigeben zu können. Doch daraus wurde wie berichtet nichts. Zwar sind die neuen Kanäle verlegt und die Straßenarbeiten abgeschlossen. Doch es fehlen noch die Straßenmarkierungen, also die Fahrstreifenbegrenzung sowie die Radstreifen (1,65 Meter in beide Richtungen). Die Stadtspitze hatte der Lokalpolitik jüngst mitgeteilt, dass man auf eine trockene Woche hoffe, um diese Markierungen auftragen zu können. Doch weil die Trockenperiode nicht in Sicht ist, plant man im Rathaus nun um, wie der Technische Beigeordnete Christian Bomblat am Mittwochabend im Haupt- und Finanzausschuss erklärte. Er hatte zuvor Rücksprache mit dem Tiefbau-Fachbereichsleiter Bernhard Klockhaus gehalten.