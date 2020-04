Kleve : Die Ratsarbeit in den Zeiten von Corona

Die politische Arbeit im Klever Rathaus läuft wieder an, nachdem einige Ausschüsse aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt werden mussten. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Damit demokratische Beschlüsse gefasst werden können, müssen Rat und Verwaltung wieder tagen. In Kleve beginnen die Sitzungen wieder in dieser Woche. So tagt am Donnerstag der Bau- und Planungsausschuss.

Eine Übertragung von kommunalpolitischen Sitzungen via Internet aus dem Rathaus, wie es sich der Vorsitzende der Offenen Klever, Udo Weinrich, gewünscht hatte, wird es in Kleve nicht geben. Aber die Ratsarbeit wird fortgesetzt, so wie jüngst vom Klever CDU-Chef Wolfgang Gebing eingefordert.

Nachdem wegen der Corona-Krise unter anderem der Umwelt- und Verkehrsausschuss ausgefallen war, wird der Bauausschuss am Donnerstag, 23. April, 17 Uhr, tagen. Das hatte Stadtsprecher Jörg Boltersdorf schon im Vorfeld durchblicken lassen und Kleves Technischer Beigeordnete Jürgen Rauer hatte es im Interview mit unserer Redaktion bestätigt.

Info Keine Unterlagen zu den Sitzungen Sitzungsunterlagen In Kleve ist es üblich, dass die Unterlagen zu den Sitzungen säuberlich geordnet auf einem Tisch für die Besucher bereit liegen: Die Tagesordnung und die Vorlagen für die Sitzung. das ist wegen Corona ausgesetzt. Nach wie vor stehen sie unter https://ris.kleve.de/ für den Bürger bereit.

Die Tagesordnung für den Bauausschuss am Donnerstag, 23. April steht auch schon fest und ist im Internet auf der Seite der Stadt abrufbar. Ebenso die Tagesordnung vom Liegenschaftsausschuss am Tag zuvor. Beide Ausschüsse sind wichtig, damit planerische und bauliche Vorhaben nicht nur seitens der Stadt weitergeführt werden können und nicht liegen bleiben, weil die entsprechenden Beschlüsse fehlen. Der Hauptausschuss tagt dann planmäßig am Mittwoch, 29. April, es folgt am Montag, 4. Mai der Unterausschuss Kinderspielplätze und zwei Tage später, am 6. Mai der Rat. Beide jeweils um 17 Uhr. Im Rat können dann die Empfehlungen der Ausschüsse beschlossen werden.

Wie die Ausschüsse und der Rat über die Bühne gehen sollen, wie die Besucher und die Presse ins Rathaus und dann in den Ratssaal kommen werden (die Sitzungen sollen ja demokratisch öffentlich sein), erklärte jetzt Kleves Stadtsprecherin Katrin Berns:

Haupteingang Das Rathaus ist über den Haupteingang zum Minoritenplatz zu betreten. Im Windfang wurde (ebenso wie an allen anderen Eingängen des Rathauses) ein Desinfektionsmittelspender installiert. Die Hände sind unmittelbar mit dem Betreten des Rathauses zu desinfizieren, sagt Berns. Es ist darauf zu achten, dass der geforderte Mindestabstand von 1,5 Meter und mehr zu den anderen Personen im Rathaus eingehalten wird.

Sitzungen im Ratssaal/Personalien Ausschusssitzungen finden im Ratssaal statt. Am Eingang des Ratssaals nimmt ein Verwaltungsmitarbeiter die Personalien (Name und Anschrift) der Besucher auf und erfragt den Gesundheitszustand. „Die Erfassung dieser Daten dient ausschließlich dem Zweck, eine mögliche Infektionskette nachvollziehen zu können“, versichert Berns. Die Daten werden spätestens nach drei Wochen gelöscht. Der Rat tagt wohl in der Stadthalle.

Krankheitssymptome Bei Krankheitssymptomen ist eine Teilnahme an den Sitzungen ausgeschlossen.

Bestuhlung Die Bestuhlung für die Sitzungsteilnehmer (Verwaltung, Politik, Presse, Besucher) wird so angeordnet, dass der geforderte Mindestabstand eingehalten wird.