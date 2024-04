Neuzugänge im Zoo Die Präriehunde machen sich im Klever Tiergarten breit

Im Rahmen der Vorstellung ihrer neuen Heimat waren die sechs Schwarzschwanz-Präriehunde im Klever Tiergarten noch etwas scheu. Nur ein Erdhörnchen traute sich aus der Hütte, um Karotten zu kosten. Die Tiere sollen sich in den nächsten Wochen noch an ihre neue Umgebung und Besucher gewöhnen. Dann aber werden sie, da ist sich Tiergarten-Leiter Martin Polotzek sicher, zu Besuchermagneten. Zumal die Kolonie noch deutlich wachsen soll. Zwei Jahre hat das Tiergarten-Team an der neuen Präriehundanlage gearbeitet, nun wurde sie offiziell eingeweiht. „Das ist der fünfte große Schritt in Richtung Zoo der Zukunft“, sagte Polotzek. „Es ist nicht selbstverständlich, dass man innerhalb so kurzer Zeit so viele Großprojekte umsetzen kann.“