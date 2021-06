Kreis Kleve : Polizei berät zu E-Bikes: „Ein Helm kann Leben retten“

KREIS KLEVE Bei den praktischen Übungen erhielten Bürger Tipps und Hinweise für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr. Zudem schauten sich die Verkehrssicherheitsberater die Räder genauer an.

(RP) Die Zahl der E-Bike-Fahrer auf den Straßen des Kreises Kleve wächst – und damit auch die der Unfälle. Dementsprechend groß ist das Interesse an den Fahr- und Sicherheitstrainings für Pedelec- und E-Bikefahrende, die die Beamten der Verkehrsunfallprävention der Polizei regelmäßig anbieten. Zuletzt waren sie in Goch und Bedburg-Hau zu Gast. Gemeinsam mit der Verkehrswacht wurden der Schulhof der ehemaligen Hauptschule in Bedburg-Hau und das Gelände der Feuerwehr in Goch in geeignete Parcours-Strecken verwandelt. Bei den praktischen Übungen erhielten Bürger Tipps und Hinweise für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr. Zudem schauten sich die Verkehrssicherheitsberater die Räder genauer an und prüften Einstellungen wie etwa die von Lenker und Sitzhöhe für ein optimales Fahrgefühl.