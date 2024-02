„Hätte Erstsemester schreiben können“ Weshalb die Klever Politik hitzig über den Gleichstellungsplan streitet

Der Gleichstellungsplan soll die Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Rathaus voranbringen. Und dass die Gleichstellungsbeauftragte Yvonne Tertilte-Rübo eine Verfechterin der Frauenförderung ist, gilt in Kleve als unbestritten. Aber: Die Lokalpolitiker zeigten sich im Haupt- und Finanzausschuss unzufrieden mit ihrem Plan bis 2029. Grünen-Fraktionschefin Hedwig Meyer-Wilmes sagte: „Es fehlen konkrete Zielsetzungen und Maßnahmen, wie man Frauen in Führungspositionen bringt.“ Der Gleichstellungsplan der Umweltbetriebe sei detailschärfer. „Ich möchte ein paar konkrete Maßnahmen im Plan, die wir dann auch evaluieren können“, sagte Meyer-Wilmes. Ihr Fraktionskollege Michael Bay hält den Gleichstellungsplan für aus der Zeit gefallen: „Was früher in Schwarz-Weiß dargeboten wurde, wird nun bunt präsentiert – aber es ist von der gleichen inhaltlichen Leere gekennzeichnet.“