Erste Personalien Die Klever Politik hat die Wahl 2025 schon im Blick

Es sind noch zwei Jahre bis zur nächsten Kommunalwahl. Doch in den Parteien werden bereits erste Überlegungen bemüht, wie es ab 2025 weitergehen könnte – inhaltlich und personell. Ein genauer Wahltermin steht noch nicht fest. Allerdings geht man davon aus, dass die Kommunalwahl zeitgleich mit der nächsten Bundestagswahl stattfinden wird. Das hätte beträchtliche Folgen: So dürfte etwa die Wahlbeteiligung, die 2020 in der Kreisstadt bei schwachen 42,72 Prozent lag, deutlich steigen.