Kleve-Kellen : Die Pläne für die B220n werden erneut offengelegt

Kleve Die Unterlagen für den Straßenbau der Ortsumgehung Kellen sind ab Mittwoch, 1. Juni, im Rathaus einsehbar. Die Planungen sind auch digital einzusehen über die Website der Bezirksregierung Düsseldorf

Die aktualisierte Planung für die Ortsumgehung Kleve-Kellen werden ab Mittwoch, 1. Juni, offengelegt. Das verkündet der Landesbetrieb Straßen.NRW jetzt in einer Mitteilung. Es ist eine Straße, die seit gut 20 Jahren in der Diskussion ist, die viele Fürsprecher und nicht wenige Gegner hat: Die „B220n“. Sie soll vor allem eines schaffen: den Ortsteil Kellen der Stadt Kleve von der extrem stark befahrenen Straße zu befreien. Dazu soll die B220 bei Haus Schmidthausen aufs Feld in einem Bogen um Kellen geführt werden und auf den Klever Ring münden. Damit wäre die Emmericher Straße dann nicht mehr Hauptverkehrsader sondern „lediglich“ eine innerörtliche Straße.