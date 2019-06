Kleve : Die Oranier-Route ist eröffnet

Vor dem Schloss Huis Bergh in ’s-Heerenberg wurde zur Eröffnung des Streckenabschnitts ein Banner der Oranier-Fahrrad-Route enthüllt. Foto: Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve GmbH

Kleve Die Fahrradstrecke führt von Apeldoorn über Kleve nach Moers. Auf dem Weg kommen die Radler auch an Bedburg-Hau, Kalkar und Xanten vorbei. Tafeln informieren über die Geschichte des niederländischen Königshauses.

Unter reger Beteiligung der Öffentlichkeit gab Conny Bieze, Regionalministerin der Provinz Gelderland, nun auf Schloss Huis Bergh in in ’s-Heerenberg (Provinz Gelderland) den Startschuss für die neue Oranier-Fahrradroute. Sie führt von Apeldoorn in den Niederlanden über ’s-Heerenberg, dann über die Grenze nach Kleve und Moers. Zusammen mit den Bürgermeistern von Montferland, Kleve und Moers, dem Ehrenbürger von Apeldoorn und dem Geschäftsführer der Euregio Rhein-Waal wurde ein Banner enthüllt, das den 225 Kilometer langen grenzüberschreitenden Streckenverlauf zeigt.

Die Oranier-Fahrradroute führt auf ausgeschilderten Wegen durch eine malerische Landschaft vom niederländischen Apeldoorn bis nach Moers. Unterwegs gibt es die Möglichkeit zu zahlreichen Zwischenstopps: in Brummen, Rheden, Doesburg, Doetinchem, Zevenaar und ’s-Heerenberg auf niederländischer Seite und in Emmerich am Rhein, Kleve, Bedburg-Hau, Kalkar, Xanten und Rheinberg auf der deutschen Seite. Die Oranier-Fahrradroute Apeldoorn–Moers ist Teil der Oranier-Route Niederlande-Deutschland, einer Initiative der Deutschen Zentrale für Tourismus in Amsterdam. Ziel ist die Präsentation und Vermarktung der Geschichte des niederländischen Königshauses Oranien-Nassau.

Info Internationale Verbindung Strecke Die Oranier-Route ist eine Ferienstraße, die von Amsterdam durch Deutschland wieder nach Amsterdam zurück führt. Sie ist 2400 Kilometer lang und durchquert die Niederlande und neun deutsche Bundesländer. Historie Die Oranier-Route führt durch Städte und Regionen, die dem Haus Oranien-Nassau seit Jahrhunderten verbunden sind, zum Beispiel Moers, Kamp-Lintfort und Den Haag. Name Oranien-Nassau ist der Name des regierenden Königshauses der Niederlande.

Die Oranier-Fahrradroute Apeldoorn–Moers nutzt beidseits der Grenze das Knotenpunktsystem und kann in beide Richtungen gefahren werden. Für die Wegweisung wurden Schilder mit dem Logo der Oranier-Fahrradroute an den Knotenpunkten ergänzt. Entlang der Route finden sich Informationstafeln und sogenannte Tretsäulen mit interessanten (Hör-)Geschichten über das niederländische Königshaus. Die neue Route schließt an die bereits bestehende Strecke Lingen–Apeldoorn an, die vor sechs Jahren von Prinzessin Margriet in Diepenheim eröffnet wurde.

Die Oranier-Fahrradroute Apeldoorn–Moers ist das Ergebnis des Interreg-Projekts „Auf den Spuren der Oranier“. Neben der Beschilderung wurden ein Reiseführer, Flyer und eine Website mit Fahrradnavigation entwickelt sowie ein Messestand angeschafft. Das Projekt entstand in enger Zusammenarbeit mit der Euregio Rhein-Waal, den regionalen Marketingorganisationen und den Routenbüros in beiden Ländern.

Die neue Oranier-Fahrradroute Apeldoorn–Moers ist mit der Routeneröffnung zur Nutzung freigegeben. Weitere Informationen sind auf der neuen Website www.oranierfahrradroute.de zu finden. Der Reiseführer ist bei den örtlichen Tourist-Infos entlang der Strecke erhältlich.

(RP)