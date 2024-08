Bei 33 Grad in der Stadt So erleben die Klever den heißesten Tag des Jahres

Raus aus dem kühlen Büro und rein die brütende Hitze der Klever Innenstadt. So wie unserem Reporter erging es höchstwahrscheinlich auch vielen anderen Klever Bürgern am Montag. Wettervorhersagen meldeten Temperaturen bis zu 33 Grad am Nachmittag. Und auch am Dienstag ist bis in die Abendstunden keine Abkühlung in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst gab dementsprechend bereits eine Hitzewarnung heraus. Wie reagieren die Niederrheiner auf die Hitze? Raus in die Sonne – oder doch lieber verkriechen in der kühleren Wohnung, im klimatisierten Büro? Wir haben uns umgehört.