Kleve : Lebenshilfe bildet erfolgreich aus

KLEVE Die zehn Absolventen kommen aus den Fachbereichen Kita, Pflege und Wohnen. Zum jetzt beginnenden neuen Ausbildungsjahr starten neun PIA-Auszubildende (Praxisintegrierte Ausbildung), drei Praktikanten im Anerkennungsjahr, fünf FOS-Praktikanten (Jahrespraktikum).

(RP) Die Lebenshilfe leben – so oder ähnlich könnte ein Slogan klingen, der das beschreibt, was die hauseigenen Auszubildenden ausmacht. „Sie kennen die Lebenshilfe, unsere Philosophie und unser Menschenbild sozusagen von der Pike auf“, sagt Stephan Roman Brockschmidt, Geschäftsführer der Lebenshilfe gGmbH mit Hauptsitz in Kleve. Insgesamt zehn junge Menschen beendeten jetzt erfolgreich ihre Ausbildung.