Forderung von Kultutreibenden Kleves Kulturszene muss besser vermarktet werden

Repräsentativ ist anders: Ganze 404 Teilnehmer nahmen digital und drei (!) analog an einer Befragung über das Kulturprogramm für die Erstellung eines Kulturleitplans für die Stadt Kleve teil. Trotz der überschaubaren, nicht wirklich relevanten Zahl an Teilnehmern wertete der städtische Fachbereich Schule, Kultur und Sport die Antworten der 407 Bürger tapfer aus und legte das Ganze jetzt dem Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung vor. Den höchsten Zufriedenheitswert mit 53 Prozent der Befragten hat dabei das Museum Kurhaus Kleve, 49 Prozent sind mit der VHS und 34 Prozent mit den Konzerten der Stadt zufrieden oder sehr zufrieden. Von den 407 Befragten bevorzugten die meisten beim Theater Komödien oder Boulevard, möchten im Museum Malerei und Grafik sehen oder aus der Bücherei am liebsten Belletristik lesen.