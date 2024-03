Verkehrsader in Kleve Die Kreuzhofstraße in Kellen ist nach Kanalarbeiten wieder freigegeben

Die Kreuzhofstraße, wichtige Verkehrsader in Kellen, ist nach Kanalarbeiten auf Höhe der Hausnummer 161 wieder befahrbar. Über zwei Wochen war die Strecke für Autos gesperrt. „Die Reparatur lag sehr gut in der Zeit“, sagt Stadtsprecher Niklas Lembeck. Hintergrund der Sperrung waren Sanierungsmaßnahmen nach einer Fahrbahnabsackung. Um Verkehrsteilnehmer nicht in Gefahr zu bringen, war die Straße von der Stadtverwaltung voll gesperrt worden. In den vergangenen zwei Wochen wurden von einer Fachfirma neue Rohrleitungen verlegt, die Hausanschlüsse wurden ebenfalls repariert.