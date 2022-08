Themenwoche in Kleve : Die Kraft der Selbsthilfegruppe kennenlernen

Bernard Majkowski und Carolyn Kempers bei der Vorstellung des Programms. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Von wegen Stuhlkreis-Gejammer: Der Paritätische Wohlfahrtsverband veranstaltet vom 3. bis zum 11. September eine bundesweite „Aktionswoche Selbsthilfe“ In Kleve beteiligt sich der Verein Papillon.

Von Antje Thimm

„Eine Selbsthilfegruppe ist kein Stuhlkreis-Gejammer, in einer Selbsthilfegruppe kann jeder lernen, sich selbst zu helfen.“ So einfach und einleuchtend erklärt Carolyn Kempers, was eine Selbsthilfegruppe ist. Sie ist Ansprechpartnerin beim Selbsthilfe-Büro Kreis Kleve, einer Informations-, Beratungs- und Vermittlungsstelle für Selbsthilfegruppen im Kreisgebiet. 159 solcher Gruppen gibt es im Kreis Kleve, sie behandeln Anliegen verschiedenster Art von chronischen Erkrankungen über Sucht, Pflegebedürftigkeit, sozialen Problemen und psychischen Krankheiten bis hin zu Behinderungen und noch vielen weiteren.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband als Träger veranstaltet vom 3. bis zum 11. September eine bundesweite ‚Aktionswoche Selbsthilfe‘ unter dem Motto „Wir hilft!“. In Kleve beteiligt sich der Verein für sozialtherapeutische Angebote und Beratung „Papillon“ mit einem Informations- und Gesprächsabend am Mittwoch, dem 7. September. In den Räumen des Vereins an der Hagschen Straße 86 werden sich drei verschiedene Selbsthilfegruppen vorstellen, die sich mit psychischen und psychiatrischen Erkrankungen beschäftigen.

Info Informationen und Anmeldung Drei Selbsthilfegruppen zum Thema psychische Erkrankungen stellen sich vor im „Papillon“, Hagsche Straße 86, am 7. September um 19 Uhr. Information und Anmeldung unter www.vereinpapillon.de oder telefonisch 02821-77500 Digitaler Auftakt Zur „Aktionswoche Selbsthilfe“ gibt es eine digitale Auftaktveranstaltung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands am 1. September von 15 Uhr bis 17 Uhr. Einen Live-Stream gibt es auf der Homepage oder auf dem Youtube Kanal des Verbands.

Wie der stellvertretende Geschäftsführer von Papillon, Bernard Majkowski, erklärt, wird es zum einen um Depression gehen, um die Angehörigen der an Depression Erkrankten und schließlich um das Krankheitsbild bipolare Störung. Die Gruppen werden zeigen und erklären wie sie arbeiten. Betroffene, Angehörige und andere Interessierte können sich so ein Bild machen, wie eine Selbsthilfegruppe funktioniert. „Zum Thema Selbsthilfegruppen gibt es viele Vorurteile“, sagt Carolyn Kempers. In Wahrheit gebe es dort konkrete Arbeitsweisen. Es ginge letztlich nicht darum, dass die Betroffenen sich passiv helfen ließen, sondern, dass sie lernten, sich selbst zu helfen. Das sage ja schon der Begriff. Das große Plus der Gruppe sei: Menschen mit gleichen Problemen treffen sich und tauschen sich aus.

Majkowski ergänzt, die Gruppe habe durchaus einen therapeutischen Effekt, ersetze jedoch nicht eine notwendige medizinische Behandlung. Patienten, die zum Beispiel unter Depressionen leiden, haben, wie er mitteilt, im Kreis Kleve lange Wartezeiten, bis sie ärztlich behandelt werden können und Therapieplätze bekommen. Dies sei der Ansatz der Arbeit des sozialpsychologischen Zentrums von Papillon. „Wir nennen das Gemeindepsychiatrie“, sagt er. Es gehe dem Verein darum, durch Hilfsangebote und Beratung die Lebensqualität der Erkrankten zu verbessern während sie etwa auf eine medizinische Therapie warten müssen. „So können sie trotz Symptomen ein gutes Leben haben, zum Beispiel durch Freizeitgestaltung oder soziotherapeutische Hilfestellung.“ Ganz allgemein, so der Sozialpädagoge, werde das Krankheitsbild der psychischen Erkrankung im Bewusstsein der Gesellschaft immer noch stigmatisiert. „Sehr viele trauen sich einfach nicht, darüber zu sprechen und um Hilfe zu bitten. Sie leiden jahrelang“, so Majkowski.