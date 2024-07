Mit 66 Attraktionen Die Klever Kirmes ist eröffnet – das erwartet Besucher bis Sonntag

INFO

Start Das Volksfest steigt in diesem Jahr von Samstag bis Sonntag, 21. Juli – acht Tage also. Die Klever Kirmes, mit insgesamt 7442 Quadratmetern Fläche und 66 Beschickern, öffnet sonntags jeweils um 12 Uhr und wochentags um 14 Uhr.

Ende Schluss ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 3 Uhr, in der Nacht von Sonntag auf Montag um 1 Uhr, in der Nacht von Montag auf Dienstag um 0 Uhr, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 0 Uhr, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 1 Uhr, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 3 Uhr, in der Nacht von Freitag auf Samstag um 2 Uhr, in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 3 Uhr und in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0 Uhr.