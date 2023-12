Neue Bauweise Die Kellener St. Willibrord-Grundschule bekommt Holzanbau

In Kleve wird weiter kräftig in die Schullandschaft investiert: Am Donnerstag wurde der erste Spatenstich für den Neu- und Umbau der St.-Willibrord-Grundschule in Kellen gesetzt. Die Stadtspitze ist vor allem stolz darauf, dass das Projekt in Holzbauweise errichtet wird – eine Premiere in der Kreisstadt. Ziel ist, dass die Arbeiten rechtzeitig zum Start des Schuljahres 2024/2025 abgeschlossen werden können. „Die Haushaltslage ist prekär, aber an der Stelle haben wir gesagt: Unser Schwerpunkt liegt auf Schulen und Sportanlagen, da wollen wir investieren“, sagte Bürgermeister Wolfgang Gebing. „Lernen bedeutet Freiräume. Die werden nun zur Verfügung gestellt.“