Gestrandete Wohnmobilisten : Endlich wieder Zuhause

Die Klever Wohnmobilisten sind wieder in Donsbrüggen angekommen. Die Deutsche Botschaft brachte sie auf eine Fähre nach Frankreich. Von dort mussten sie auf direktem Weg nach Deutschland.

Die Infrastruktur war aufgebaut, Strom und Wasser für die Wohnmobile war eigens gelegt. Aber es gab dort auch 20 bis 30 Polizisten, die darauf achteten, dass keiner unbefugt herauskam. Die Angst vor dem Virus hatte auch Marokko erreicht. Inzwischen hatten Vertreter der deutschen Botschaft mit Berson und seiner Frau und den anderen Wohnmobilisten Kontakt aufgenommen. Jörg Grotjohann von der Botschaft organisierte die Rückreise und bestätigte den zunächst verunsicherten Campern, dass es ein Schiff geben soll, das sie von Tanger aus nach Sete in Südfrankreich bringen werde. Eine Überfahrt, die Berson bezahlen musste und die deutlich teurer ist, als die geplante nach Spanien. „Ein Botschaftsvertreter sammelte dann in einer großen Tasche – sie müssen sich sich das wie die blauen Ikea-Taschen vorstellen – alle Pässe ein“, erzählt Berson. Er bestätigt das mulmige Gefühl, als seine Pässe mit allen anderen in dieser Tasche verschwanden. Aber es klappte, auch die Bezahlung der Fähre per Kreditkarte, die ebenfalls nicht persönlich, sondern nur über den Botschaftsvertreter abgewickelt werden konnte.

Nach 36 Stunden Überfahrt kam das Schiff in Sete südwestlich von Montpellier an, wo man den kleinen Hafen nur für das Schiff wieder öffnete. Allerdings ebenfalls stark von Polizeikräften gesichert. „So richtig erleichtert waren wir da noch nicht – wir mussten dann durch den Zoll und durch den Hafen“, sagt Marlene Berson. Auch hier wurden die Fahrzeuge zu einem Konvoi zusammengestellt, der von den Polizeimotorrädern „in einem Rutsch“ (so Berson) zur nahen Autobahn 9 gebracht wurde. Zuvor hatten die Klever Wohnmobilisten versichern müssen, dass sie auf dem direktem Weg bis nach Deutschland durchfahren werden. „Dafür gab es ein gesondertes Transitschreiben“, sagt Berson. Die beiden wechselten sich am Steuer ab, machten nach 1000 Kilometern bei Dijon eine Übernachtungs-Pause und erreichten bald die luxemburgische Grenze. Über die Niederlande kamen sie erschöpft aber sehr erleichtert in Donsbrüggen an. Und waren überrascht, dass man nur noch Einzeln in die Geschäfte durfte. „Wir merkten, wie die Krise hier wirkte“, sagt Berson, der wohl Anfang Mai wieder seinen Dienst antritt.