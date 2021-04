Kostenpflichtiger Inhalt: Hochschule Rhein-Waal : Der bunte Campus

Jakob Vögerl mit Kakaofrucht im Klimahaus der Hochschule Rhein-Waal.

Kleve Zum Tag der offenen Tür der Hochschule Rhein-Waal waren Studieninteressierte am Donnerstag eingeladen – wegen Corona in virtueller Form. Es ging um die Vielfältigkeit der Campusse in Kleve und Kamp-Linfort.