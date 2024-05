Sogar Dorfschulen im Gespräch Die Klever Grundschulen stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen

Die Stadt Kleve investiert kräftig in ihre Schulen. Und zwar auch in die der Kleinsten: Die Willibrordschule in Kellen wird gerade erweitert, auch die Marienschule und die Karl-Leisner-Grundschule stehen auf der Agenda. Und dennoch sagte Bürgermeister Wolfgang Gebing am Dienstag im Schulausschuss: „Sicherlich müssen wir über weitere Ausbaumöglichkeiten nachdenken.“ Denn: Die Klassen werden immer größer, vor allem im Oberstadtbereich fehlen Plätze.