Vorschlag aus der Politik Bekommt die Klever Grundschule An den Linden einen Anbau?

Kleve · Gerade im Oberstadtbereich fehlen Plätze. Die Grünen haben nun beantragt, die bei Eltern beliebte Gemeinschaftsgrundschule An den Linden vierzügig auszubauen. In einer Übergangszeit könnten Container aufgestellt werden. Doch es gibt auch Zweifel in der Politik: Kommt der Plan zur Unzeit?

28.06.2024 , 05:15 Uhr

Schüler der Grundschule an den Linden werden in modernen Räumlichkeiten aus dem Jahr 2018 unterrichtet. Doch bald könnten wieder Bagger anrollen. Foto: Markus van Offern (mvo)