Kleve : Klever Grünen haben einen neuen Vorstand gewählt

Kleve Der 1. Vorsitzende ist Hannes Jaschinski. Der 31-Jährige arbeitet im U-Boot-Labor der Hochschule Rhein-Waal.

Während Koken seit vielen Jahren in der Partei vor Ort aktiv ist, galt Hannes Jaschinski in Kleve bislang als weitgehend unbekannt. Der 31-Jährige hat in seinem Geburtsort Kiel sein Abitur und anschließend in Bremen eine Lehre zum Konstruktionsmechaniker Schiffsbau gemacht. Zunächst arbeitete er in einer Werft und studierte dann in Bremen Bionik mit dem Abschluss als Bachelor. Auf einem Symposium lernte er Professor William Megill kennen. „Mit war sofort klar, dass ich beim ihm weiter studieren wollte“, sagt Jaschinski. Er schloss sich seinem U-Boot-Team (RP berichtete) an und wurde dessen Kapitän. Nachdem er jetzt kurz vor dem Abschluss seines Masters steht, hat er eine Anstellung als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an Campus Kamp-Lintfort der Hochschule Rhein-Waal angenommen. Dorthin pendelt er täglich mit dem Auto – „mir bleibt nichts anderes übrig; eine vernünftige Zugverbindung gibt es leider nicht“, sagt er. Seine Lebensmittelpunkt aber hat er in Kleve. „Hier ist mein gesamter Freundeskreis. Hier fühle ich mich wohl“, sagt der 31-Jährige.