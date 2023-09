Offizielle Eröffnung in Kleve Die Gesamtschule am Forstgarten ist endlich fertig

Jahre hat es gedauert, mehr als 40 Millionen Euro gekostet, jetzt ist sie endlich fertig, bezogen und eingeweiht: Die Gesamtschule am Forstgarten ist an ihrem Standort an der Eichenallee in Kleve angekommen. Am Freitag wurde das mit der offiziellen Eröffnung und einem Schulfest gefeiert, auch wenn der Unterricht schon ein paar Wochen läuft. Die tausend Schüler sind jetzt endlich unter einem Dach vereint – bildlich gesprochen.