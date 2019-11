Bürgermonitor : Die gelbe Villa an der Stechbahn verfällt zusehends

Eine rutschige Schicht aus Taubenkot und Dreck liegt vor dem Haus. Foto: Marc Cattelaens

Kleve Dreck und Taubenkot liegen auf dem Bürgersteig. Jetzt kündigt der Eigentümer eine Reinigung an. Zudem will er das Haus umbauen.

Dieses Problem bekommt die Stadt einfach nicht in den Griff: Die ehemals prächtige Villa an der Stechbahn in Kleve verfällt zusehends. Die jeweiligen Eigentümer kümmerten sich bislang nicht um seine Immobilie. Eine zeitlang stand die Haustür sperrangelweit offen, so dass dort jedermann ein und ausgehen und sich im vermüllten Haus verletzen konnte. Die Tür ist auf Anordnung der Stadt inzwischen notdürftig verriegelt. Doch ein Problem bleibt: Auf dem Bürgersteig liegt ein dicker Teppich aus Taubenkot und Dreck. Das ist nicht nur kein schöner Anblick, Passanten könnten auf dem Schlamm auch ausrutschen und zu Schaden kommen.

Den Fall ins Rollen brachte im Februar dieses Jahres RP-Leser Clemens Giesen. Der bekannte Klever Restaurator meldete dem Bürgermonitor der RP die Zustände an dem Objekt auf der Stechbahn. Unsere Redaktion setzt sich unmittelbar mit der Stadtverwaltung in Verbindung. Das war seinerzeit die Antwort von Stadt-Sprecher Jörg Boltersdorf: „Das Gebäude ist uns bekannt. Es gibt auch immer mal wieder Beschwerden über die dargelegten Missstände, die jedoch bisher immer beseitigt wurden.“ Bedauernswert sei es, dass die bekannten Probleme bereits nach kurzer Zeit wieder auftauchen. „Leider dauerte es nicht lange, bis der alte Zustand wieder vorhanden war. Auch der nun aktuelle Zustand wurde bereits durch unseren Ordnungs- und Servicedienst festgestellt, der die notwendigen ordnungsbehördlichen Maßnahmen eingeleitet hat“, sagt Boltersdorf.

Der einstmals sehenswerte Bau aus der Gründerzeit. Foto: Marc Cattelaens

Doch geholfen haben die „ordnungsbehördlichen Maßnahmen“ langfristig offenbar nichts. Denn Clemens Giesen kommt regelmäßig an dem Haus vorbei und stellt fest, dass der Teppich aus Dreck und Taubenkot aktuell dicker als je zuvor ist. Also befragte unsere Redaktion wieder die Stadt zu den Zuständen auf der Stechbahn an dieser Stelle. Die Antwort: „Die Mitteilung vom Februar gilt nach wie vor. Die ordnungsbehördlichen Maßnahmen wurden auch dieses Mal wieder eingeleitet.“ Will heißen: Die Stadt hat wohl keine andere Handhabe, als dem Eigentümer jedes Mal ein „Knöllchen“ auszustellen mit der Auflage, den Dreck zu beseitigen.

Das gelbe Haus bzw. die Villa an der Stechbahn verfällt zusehends. Eine dicke Schicht aus Taubenkot und Dreck sammelt sich auf dem Bürgersteig. Die Stadt will (mal wieder) Maßnahmen ergreifen. Foto: Marc Cattelaens