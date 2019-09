Kleve : Die geheime Baumschutzsatzung

Die Baumschutzsatzung soll überarbeitet werden. Was die OK beantragt hatte, wollen im Grunde alle.

Die Baumschutzsatzung der Stadt Kleve soll überarbeitet werden. Das hatten die Offenen Klever (OK) im Ausschuss für Bürgeranträge beantragt, der diesen Antrag dann in den Umwelt- und Verkehrsausschuss verwies. Die neue Satzung solle der Mustersatzung des Deutschen Städtetages folgen. „Eine nachhaltige Stadtgestaltung berücksichtigt sowohl aus ästhetischen als auch aus ökologischen und klimatologischen Gründen gewachsenen Baumbestand, integriert ihn in die Stadtplanung und schützt ihn“, hatte Ok-Vorsitzender Udo Weinrich in seinem Antrag formuliert.