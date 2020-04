Freie Bürgermeister-Kandidaten : Gespräche bei Corona schwierig

Kumbrink sowie die Hauer Pitzner und Veldmeijer wollen als Bürgermeisterkandidat antreten.

130 gültige Unterschriften benötigt Ursula Pitzner, damit sie bei der Kommunalwahl im September als parteilose Bürgermeisterkandidatin in Bedburg-Hau ins Rennen gehen kann. Eine Hürde, die sie genommen haben sollte: Am Montag, 30. März, lieferte die Qualburgerin 192 ausgefüllte Unterstützerformulare im provisorischen Büro des Wahlleiters im Bedburg-Hauer Rathaus ab, wie Pitzner mitteilte. „Die Unterschriften werden nun geprüft“, sagt sie.

Auch für den unabhängigen Bürgermeisterkandidaten Stefan Veldmeijer rückt das Ziel der 130 benötigten Unterstützer-Unterschriften immer näher. Zahlreiche Bedburg-Hauer nutzten die Chance, ihn am 7. März im Gemeindezentrum zu treffen. Das Ergebnis: 87 Menschen haben für Veldmeijer unterschrieben und unterstützen damit seine Kandidatur. „Diese unglaubliche positive Resonanz überwältigt mich. Damit habe ich nicht gerechnet“, sagt Stefan Veldmeijer. Doch die Corona-Pandemie macht es auch ihm nicht leichter, an weitere Unterschriften zu kommen. Denn mit persönlichen Begegnungen hält er sich derzeit bewusst zurück. „Die Gesundheit geht vor. Ich möchte jedes Risiko für andere und mich vermeiden“, sagt Veldmeijer. Wie viele Unterschriften Veldmeijer bislang gesammelt hat, will er nicht sagen, nur so viel: „Es sieht positiv aus.“